Imprese: Open Fiber, a Tremestieri Etneo banda ultra larga già attiva alle falde del vulcano

- È stato uno dei primi comuni siciliani compresi nelle aree bianche (le zone scoperte da efficaci servizi di connettività al web) a veder partire i cantieri del Piano banda ultra larga: alla presenza del sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando e del regional manager di Open Fiber per la Sicilia, Clara Distefano, oggi è stata apposta all’ingresso del municipio cittadino la targa di avvenuto collaudo dell’infrastruttura che già consente a cittadini e imprese di beneficiare di un accesso a internet a velocità inedite. Stando al relativo comunicato stampa, i lavori sono stati condotti da Open Fiber grazie a risorse che non gravano sul bilancio comunale: la nuova rete è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel, con la supervisione della Regione Sicilia. Complessivamente, prosegue la nota, sono state cablate 2739 unità immobiliari, abitazioni e attività commerciali oggi già predisposte a navigare sul web alla velocità di 1 gigabit al secondo. Oltre a case private e insediamenti produttivi, la fibra ottica è stata poi posata all’interno di otto edifici pubblici. (segue) (Com)