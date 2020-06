Imprese: Open Fiber, a Tremestieri Etneo banda ultra larga già attiva alle falde del vulcano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente in Sicilia il Piano vede cantieri aperti in 197 comuni, 93 dei quali già terminati e con la rete già attiva e disponibile all’utenza in 48 centri. Una rete a banda ultralarga permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: smart working, telemedicina, telelavoro, educazione a distanza, industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. “Non a caso, le infrastrutture interamente in fibra ottica possono definirsi a prova di futuro poiché in grado di sostenere successive evoluzioni tecnologiche”, si legge nel comunicato. “Siamo felici di poter offrire ai nostri concittadini tutte le opportunità rappresentate dalla banda ultralarga: oggi che il mondo si muove prevalentemente online, la velocità delle connessioni costituisce uno strumento fondamentale per imprese, privati e pubblica amministrazione”, ha commentato il sindaco Santi Rando. “Siamo convinti che questo miglioramento del servizio comporterà notevoli vantaggi per la popolazione e potrà portare sempre più realtà imprenditoriali ad investire sul nostro territorio”, ha aggiunto. (Com)