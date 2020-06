Appello a Roma dalla Libia: "L'Italia aiuti a bonificare Tripoli dalle mine di Haftar"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro del Governo di accordo nazionale libico (Gna) per lo sminamento ha lanciato un appello al governo italiano per fornire aiuto qualificato nella bonifica dei quartieri della zona sud di Tripoli e Tarhuna. In un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, un portavoce dell’Ufficio, Ahmed Omar, ha rivelato che attualmente il Centro non dispone delle attrezzature e della capacità necessarie per operare una bonifica su vasta scala. "L'Italia ha un'importante esperienza nel campo dello sminamento con i mezzi e le tecnologie più efficaci, a differenza nostra che soffriamo di una grave mancanza di attrezzature, così come della mancanza di esperienza tra molti dei nostri dipendenti, che è vitale nella lotta contro le mine", ha osservato Omar. Il portavoce ha voluto ricordare che attraverso la filiale di Tripoli e l'agenzia di intelligence della capitale libica gli operatori del Centro di sminamento “continuano a rimuovere ogni giorno mine nelle aree liberate dalle forze di Khalifa Haftar”.In un messaggio trasmesso sul profilo Facebook del Gna lo scorso 9 giugno, il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, ha rivelato che il suo governo ha “stretto con l’Italia un accordo per ricevere supporto tecnico e competenze per rimuovere mine e residuati bellici”. Già la scorsa settimana, nel corso di una conversazione telefonica, Sarraj aveva chiesto presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “assistenza per il rilevamento e la rimozione” delle trappole esplosive piazzate dalle forze alleate al generale Haftar durante le ultime ritirate dal fronte. Tre gli interventi possibili da parte dell’Italia a sostegno del governo di Tripoli: l’invio di un gruppo di artificieri e di esperti del genio militare direttamente nella capitale o nella città di Misurata – in cui è già presente una presenza militare italiana – per coadiuvare le operazioni di sminamento; l’impiego di contractor civili; l’addestramento addestramento anti ordigni improvvisati (Explosive Ordnance Disposal) in Italia o in loco del personale libico.Secondo le autorità del Gna, dopo il loro ritiro dai quartieri a sud di Tripoli e da Tarhouna, le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) hanno disseminato abitazioni, edifici e infrastrutture di mine e ordigni esplosivi improvvisati con l’obiettivo di impedire il pieno controllo delle zone al governo libico riconosciuto. In questi giorni sono già diverse le vittime tra civili e artificieri provocate dall’esplosione di mine e ordigni. Secondo i rapporti del ministero della Giustizia del Gna, il bilancio delle esplosioni di mine ha raggiunto i 34 morti e i 50 feriti. L’ultimo incidente è avvenuto ieri quando sette persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in una serie esplosioni nelle località di Ain Zara e Wadi Rabea a sud di Tripoli. Secondo il portavoce per i media del ministero della Sanità del Gna, Ameen al Hashimi, tra i morti vi sarebbero una donna e un membro del dipartimento investigativo centrale e tre artificieri. Ingegneri militari ed esperti di sminamento hanno cercato di rimuovere gli ordigni anche Salah al Deen e in altre aree a sud di Tripoli per consentire il ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni, ma le operazioni avrebbero provocato molte vittime. (Lit)