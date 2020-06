Carceri: Borrelli (Verdi), sbagliato notificare avvisi garanzia in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di notificare questi avvisi di garanzia in una maniera così plateale e pubblica è alquanto discutibile. Chi ha sbagliato ed ha fatto abuso di potere è giusto che paghi e che sconti eventualmente la condanna, su questo non si discute, ma è la modalità della notifica che è stata sbagliata, in questo modo si fa passare il messaggio che i poliziotti sono i cattivi mentre i detenuti sono i buoni". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando l'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere (Ce): "Ricordiamo che gli agenti sono intervenuti per sedare una pericolosa rivolta che ha creato ingenti danni, in questi casi l'uso della forza è d'obbligo per ripristinare l'ordine, se poi qualche agente è andato oltre i limiti del proprio ruolo allora è giusto che paghi ma senza che venga attaccata l'intera categoria. In questo momento si stanno lanciando strani segnali, i poliziotti che vengono messi alla gogna pubblica, i camorristi che invece vengono scarcerati, sembra che l'ordine delle cose sia stato sovvertito, invece bisogna avere ben chiaro in menta una sola cosa: dobbiamo difendere e sostenere la legalità e le istituzioni ed attaccare la criminalità". (Ren)