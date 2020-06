Usa: commissione Senato approva emendamento contro uso militari per proteste pacifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Servizi armati del Senato Usa ha reso noto di aver approvato un emendamento che impedisce il dispiego di forze armate nel controllo delle "proteste pacifiche". Si tratta, riportano i senatori in una conferenza stampa rilanciata dai media locali, di una norma integrativa del National Defense Authorization Act (Ndaa), la legge che disciplina il modo in cui il Pentagono spende il proprio bilancio. L'emendamento, presentato dal democratico Tim Kaine, si inserisce nel dibattito aperto sulla risposta delle autorità usa alle proteste nate per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano di un agente di polizia, a Minneapolis. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nei giorni scorsi parlato della possibilità di schierare truppe federali a livello nazionale per reprimere le proteste. ei giorni scorsi critiche al presidente Trump erano state avanzate dal segretario alla Difesa, Mark Esper, e dal suo predecessore Jim Mattis, i quali si sono schierati apertamente contro l’impiego di militari nelle piazze. (Nys)