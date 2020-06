Ue-Usa: Borrell, seria preoccupazione per annuncio Trump su sanzioni verso membri Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale (Cpi) deve essere rispettata e sostenuta da tutti ed è fonte di seria preoccupazione l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di possibili sanzioni verso i membri della Corte che indagano su militari Usa per presunti crimini di guerra in Afghanistan. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa al termine dei lavori della conferenza dei ministri degli Affari esteri del Partenariato orientale. "Ho appreso questa pessima notizia quando stavo terminando la riunione" della Eastern Partnership, "quindi la mia risposta deve essere cauta perché non sono al corrente esattamente di quale sia la portata della decisione", ha detto. "Non conosco i dettagli, ma di sicuro è materia di seria preoccupazione", ha aggiunto. "Come Ue, siamo decisi sostenitori della Corte penale internazionale e ribadiamo il nostro sostegno a questa istituzione" che gioca "un ruolo chiave nel perseguire i crimini di guerra". La Corte "deve essere rispettata e sostenuta da tutti. Ora analizzeremo la decisione e il Consiglio Affari esteri dirà la sua. Noi ribadiamo il nostro sostegno alla Corte", ha concluso. (Beb)