Russia-Giordania: colloquio tra Putin e re Abdullah II, focus su Siria, Libia e Medio Oriente

- Gli sviluppi legati alla situazione in Libia, Siria e Medio Oriente sono stati i temi al centro di una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il re di Giordania Abdullah II. Lo riferisce il Cremlino in una nota. "I leader hanno scambiato opinioni su argomenti rilevanti dell'agenda regionale, in particolare sulla situazione in Siria, Libia e sull’accordo in Medio Oriente. Si è convenuto di continuare i contatti a vari livelli", afferma il Cremlino. Putin e Abdullah II hanno anche discusso delle misure adottate per combattere la pandemia di coronavirus e sottolineato l'importanza di consolidare gli sforzi della comunità internazionale per superare gli effetti della pandemia. Il presidente russo e il monarca giordano hanno anche espresso la volontà di partecipare insieme a tali attività.(Rum)