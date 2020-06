Roma: Raggi già in campagna elettorale per 2021, Pd e centrodestra ancora senza candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra un anno i romani torneranno a votare per scegliere il nuovo sindaco della Capitale. Nonostante la data si avvicini, per adesso nessuno ha ufficializzato la propria candidatura. A dir il vero, in pochissimi hanno anche anche solo paventato la possibilità di candidarsi, ad eccezione della provocatoria autocandidatura dell’attore Massimo Ghini. Al di là delle dichiarazioni, comunque, solo l’attuale inquilina di Palazzo senatorio, Virginia Raggi, pur non avendo ancora esplicitato le sue intenzioni, sembra pronta a correre per un mandato bis. Nelle scorse settimane ha incontrato il capo politico del M5s Vito Crimi e l’ex capo politico e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Non solo. Raggi non si è neanche fatta mancare una visita al “leader di scorta”, Alessandro Di Battista. In settimana non si esclude possa incontrare anche Beppe Grillo, in visita nella Capitale dove ieri, all’hotel Forum, ha incontrato il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. Da quelle parti è stato visto anche l’ormai ex amministratore unico di Atac Paolo Simioni. Le benedizioni a un Raggi bis, insomma, non mancano. Quel che serve però è una deroga che permetta a Virginia Raggi di correre per una terza volta. La regola del “mandato zero” introdotta lo scorso anno, infatti, non include i sindaci. Per superare l’impasse si è pensato a un nuovo voto sul blog delle Stelle. Per adesso però nulla è stato pubblicato sulla piattaforma pentastellata. E dunque nonostante il dinamismo e la presenza televisiva di Raggi (con tanto di stoccate a Zingaretti come a Salvini) sia notevolemente aumentata, per ora il sindaco a tutti quelli che glielo chiedono risponde sempre così: “Candidarmi? Non è il momento di pensare alle poltrone”. (segue) (Rer)