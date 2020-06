Roma: Raggi già in campagna elettorale per 2021, Pd e centrodestra ancora senza candidato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che è certo, è che la candidatura di Virginia Raggi chiuderebbe ogni spazio per un’eventuale alleanza capitolina tra M5s e Pd: i dem, infatti, hanno sempre posto come unica condizione inderogabile per una possibile alleanza quella di lasciare fuori Raggi e i suoi fedelissimi. Una parte del M5s romano e regionale era pronto a seguire questa strada, ma l’ipotesi sembre ormai improbabile. Anche se nel Movimento 5 stelle per la corsa a palazzo Senatorio non c’è solo Virginia Raggi. Monica Lozzi, presidente del Municipio VII, non ha risparmiato critiche al Campidoglio e in diverse interviste alla stampa non ha nascosto le sue ambizioni. (segue) (Rer)