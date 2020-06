Roma: Raggi già in campagna elettorale per 2021, Pd e centrodestra ancora senza candidato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sinistra, invece, esce fuori un nome nuovo ogni giorno. Ma nessuno sembra essere quello buono. Tutti nicchiano, negano qualsiasi ambizione. Di Carlo Calenda, ad esempio, si parla da più di un anno, ma l’ex ministro, oggi leader di Azione, ha sempre negato, lasciandosi però spesso andare a dichiarazioni e post sui social volutamente ambigui, oltre a continuare a manifestare un interesse costante per la Capitale, dove d’altronde è nato e vive. Negli ultimi mesi l’altro “nome grosso” che ha cominciato a circolare con una certa insistenza è stato quello di Enrico Letta, l’ex presidente del Consiglio, però nega esplicitamente questa ipotesi. Infine è stato spesso fatto il nome di David Sassoli, attuale presidente del parlamento europeo. Sassoli parrtecipò già nel 2013 alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco. Come Paolo Gentiloni, però, fu sconfitto da Ignazio Marino che poi vinse le elezioni. Il mandato europeo di Sassoli però scade a inizio 2022, circa sei mesi dopo il periodo delle amministrative. In ogni caso per scegliere il candidato si seguirà la via delle primarie alle quali, probabilmente, parteciperanno gli attuali tre presidenti di centrosinistra nei municipi non distegnerebbero la candidatura: Sabrina Alfonsi, del I municipio, Giovanni Caudo, del III e Amedeo Ciaccheri dell’VIII. Difficile però che il candidato sindaco sia tra questa rosa di nomi. Lo statuto del Pd Roma è stato recentemnte aggiornato e all’articolo 16, stabilisce che il candidato debba essere scelto entro il 30 di novembre, con indizione delle primarie entro il 30 settembre. In pratica, dopo l’estate dovrebbero già esserci i nomi dei candidati. Il segretario del Pd romano Andrea Casu, contattato da "Agenzia Nova", lascia però intendere che la scandenza non sarà rispettata. “Le primarie – spiega – sono nel nostro dna e nel nostro Statuto, ma ce ne occuperemo solo dopo l'emergenza decidendo come procedere insieme a tutte le forze del centrosinistra. Il sindaco sbaglia a partire adesso con la campagna elettorale, pensando al proprio futuro prima che a quello della città. La nostra priorità oggi non è alimentare il totonomi ma continuare a lavorare uniti per fronteggiare la crisi post Covid-19”. (segue) (Rer)