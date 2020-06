Roma: Raggi già in campagna elettorale per 2021, Pd e centrodestra ancora senza candidato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se a sinistra i nomi volteggiano senza però atterrare sulla pista della realtà, a destra siamo ancora più indietro. Tra Lega e Fratelli d’Italia già si capisce che si farà a gara per chi sceglierà il candidato, ma nessuno ha già il nome giusto da spendere. Salvini, nelle sue comparsate romane, ha spesso parlato di un candidato civico per il centrodestra. Giulia Buongiorno? Lei ha sempre negato. Negli scorsi giorni si è parlato del presidente della Lazio Claudio Lotito. Ma anche questa sembra un'ipotesi campata in aria. La connotazione generica ripetuta da Salvini, il candidato civico, insomma, almeno per adesso, non si è incarnato in un nome preciso. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, invece, candidata nel 2016, recentemente intervistata da Maurizio Costanzo ha risposto a domanda in modo ambiguo: “Io candidato sindaco di Roma? Magari nei prossimi mesi”. L'altro nome che nel partito risputa ogni volta è quello dell’ex vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. E se tra i due litiganti fosse il terzo a godere? Recentemente Forza Italia è stata molto ridimensionata in città: tanti dirigenti ed eletti romani sono passati alla Lega o a Fd’I, anche Davide Bordoni, unico eletto in Assemblea capitolina e coordinatore in città si è trasferito nel partito di Matteo Salvini. Per sostituirlo è stato nominato commissario del partito, il senatore Maurizio Gasparri. Potrebbe essere lui il nome giusto. (Rer)