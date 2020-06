Roma: Raggi, incontrato ragazzi palestra Centocelle, portata solidarietà della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la libreria Pecora Elettrica, la Pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot, ha aggiunto Virginia Raggi, in un post su Facebook, "ancora una volta assistiamo a un’attività colpita da un incendio. La magistratura sta indagando su eventuali responsabilità, ma le prime informazioni fanno pensare all’ennesimo vile attacco da parte di chi vuole colpire le realtà sane del quartiere. Un centro sportivo che sostiene i più giovani, che insegna importanti valori come il rispetto per l’avversario e la solidarietà". "Siamo intervenuti più volte in questo quartiere - ha poi scritto Raggi - riqualificando aree verdi o portando l’illuminazione in aree che non avevano mai visto la luce di un lampione: penso per esempio al nuovo impianto nel parco Don Cadmo Biavati, proprio davanti alla Pecora Elettrica, che abbiamo restituito a famiglie e residenti sottraendolo al buio che favoriva traffici illeciti e degrado. Noi saremo sempre dalla parte dei cittadini onesti, di chi lavora, di chi vuole davvero cambiare il volto della nostra città e, sopratutto, delle nostre periferie. I gestori della palestra sono addolorati per quanto è successo, ma ho visto nei loro occhi tanta forza e voglia di ricominciare. Sono già al lavoro per sistemare i danni e riaprire il prima possibile. Noi saremo al loro fianco, senza lasciarci intimidire, sempre". (Rer)