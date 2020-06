Napoli: alto impatto al quartiere Vasto, 174 controllati, un arresto e sei denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pomeriggio di ieri nel quartiere cittadino del Vasto, sono stati effettuati, su disposizione del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, servizi straordinari di controllo del territorio con modalità alto impatto. Nell'operazione, finalizzata a rendere più efficaci la prevenzione ed il contrasto all’abusivismo commerciale ad ogni forma di illegalità, sono stati impegnati uomini della questura, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza, unitamente a personale dell'Asl". Lo ha reso noto la Prefettura: "Nel corso dell'intera operazione sono state controllate 174 persone, di cui una arrestata, 61 veicoli e 8 esercizi commerciali. I controlli hanno determinato la denuncia di 6 persone all'autorità giudiziaria per vari titoli di reato. Sono stati inoltre sequestrate sostanze stupefacenti e tabacchi lavorati esteri, nonché applicate sanzioni per violazione di leggi sanitarie e assenza di autorizzazioni sanitarie".(Ren)