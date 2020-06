Decreto Elezioni: Sisto (FI), ok a mio odg, no modifiche a leggi elettorali regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, afferma: "Approvato all'unanimità dalla Camera un mio ordine del giorno per evitare fughe in avanti da parte delle Regioni anche sulle modalità di elezione degli organi rappresentativi. L'Aula - continua il parlamentare in una nota - si è espressa in maniera inequivocabile: ora sta all'esecutivo impedire che vengano intraprese iniziative normative per modificare la legge elettorale durante il regime di proroga, ad eccezione della doppia preferenza di genere". Per l'esponente di FI, "non si discute la potestà delle Regioni a statuto ordinario in materia elettorale, così come previsto dalla Costituzione, ma una situazione eccezionale richiede rimedi altrettanto eccezionali: va a tutti i costi evitato - conclude Sisto - che qualcuno possa avere la tentazione di sfruttare questo frangente per inaccettabili blitz volti a incidere sui prossimi risultati delle urne". (Com)