Usa: Pompeo su sanzioni a Cpi, non possiamo essere minacciati da un tribunale illegale

- Gli Stati Uniti non accettano di essere minacciati da una “corte di canguri” ("Kangaroo court"), espressione inglese con cui ci si riferisce ad un tribunale illegale. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, commentando l’ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump ha autorizzato sanzioni contro le persone coinvolte in un'indagine della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja per stabilire se le forze statunitensi abbiano commesso crimini di guerra in Afghanistan. “Non possiamo, non aspetteremo che la nostra gente venga minacciata da una corte di canguri”, ha detto Pompeo nel corso di una conferenza stampa. L'ordine esecutivo autorizza il segretario di Stato, in coordinamento con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, a bloccare le attività negli Stati Uniti dei dipendenti della Cpi coinvolti nell’inchiesta e ad impedire loro l'ingresso nel paese. Nel marzo scorso la Cpi ha avviato un'inchiesta per presunti crimini di guerra in Afghanistan dal 2003 col possibile coinvolgimento delle truppe Usa. (Nys)