Roma: Fd'I, M5s boccia mozione su blocco aumenti tariffe acqua

- Ancora una volta "il M5s si tira indietro quando si tratta di approvare provvedimenti a favore delle famiglie romane, specie quelle più disagiate". Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. "È il caso della bocciatura della mozione di Fratelli d'Italia - spiegano - che chiedeva al sindaco di intervenire presso le Istituzioni competenti ed Acea Ato2 per far bloccare il cospicuo aumento dell'acqua che è retroattivo dal 1 gennaio 2019 e che, secondo gli studi compiuti da esperti dell'Anaci, l'associazione degli amministratori di condominio, l'aumento medio sarebbe del 13 per cento. Una vergogna a danno dei cittadini, perpetrata specie in questo periodo di emergenza sanitaria e di crisi economica, su un bene primario quale l'acqua che colpirà le tasche soprattutto dei più poveri e delle famiglie disagiate. Come Fratelli d'Italia continueremo nelle nostre battaglie a favore soprattutto delle fasce sociali più deboli denunciando le continue contraddizioni dei grillini che ci auguriamo presto diventino soltanto un brutto ricordo per la città di Roma". (Com)