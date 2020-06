Decreto Rilancio: M5s, reddito emergenza misura efficace per famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera osservano: "Grazie al decreto Rilancio siamo riusciti a introdurre uno strumento pensato per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia: il reddito di emergenza. In 15 giorni sono arrivate 270 mila domande - continuano i parlamentari in una nota - e nei giorni scorsi l'Inps ha già avviato il pagamento delle prime 67 mila. Si tratta di numeri che confermano l'efficacia di un sostegno a una determinata fascia della popolazione messa a dura prova da questa crisi". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Secondo i dati contenuti nel rapporto di maggio dell'Osservatorio Inps c'è stato anche un aumento del 12 per cento delle domande per il reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà che abbiamo fortemente voluto e che in questa fase ha rappresentato un paracadute importante per molte persone. Siamo convinti che entrambe queste misure, l'una emergenziale e l'altra strutturale, dimostrino la nostra attenzione ai più deboli. Siamo al lavoro anche in commissione - concludono i deputati pentastellati - per valutare eventuali modifiche da apportare per migliorare ulteriormente l'impianto del reddito di emergenza, ad esempio consentendo l'accesso anche ai percettori parziali di reddito di cittadinanza che hanno visto diminuire sensibilmente il loro reddito in questi mesi". (Com)