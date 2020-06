Ue: Commissione approva proroga fino a fine 2023 misure italiane a sostegno trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la proroga fino alla fine del 2023 di varie misure italiane a sostegno del trasporto marittimo nel quadro del regime del "Registro Internazionale" dell'Italia che incoraggia le compagnie di navigazione a immatricolare le loro navi in Europa, garantendo così standard sociali, ambientali e di sicurezza più elevati. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che l'Italia si è inoltre impegnata a modificare il proprio regime per evitare indebite distorsioni della concorrenza e discriminazioni tra le compagnie di navigazione e i registri dei diversi paesi dello Spazio economico europeo (See). Con il regime del "Registro Internazionale" alle compagnie di navigazione vengono concesse una riduzione dell'imposta sulle società e altre agevolazioni, ha spiegato la Commissione. A seguito delle modifiche che l'Italia si è impegnata a introdurre, la speciale riduzione dell'imposta sulle società per le compagnie di navigazione sarà applicata alle entrate principali derivanti dalle attività di trasporto marittimo, come il trasporto merci e passeggeri; ad alcune entrate accessorie strettamente connesse alle attività di trasporto marittimo, con un limite massimo del 50 per cento dei ricavi di esercizio della nave; ai ricavi dal rimorchio e dal dragaggio, subordinatamente a determinate condizioni; alla locazione a scafo nudo e attività di noleggio a tempo e a viaggio, subordinatamente a una serie di condizioni. (segue) (Beb)