Ue: Commissione approva proroga fino a fine 2023 misure italiane a sostegno trasporto marittimo (2)

- La misura italiana, nella formulazione modificata e approvata oggi, prevede che, qualora una compagnia di navigazione intenda beneficiare del regime del "Registro internazionale", almeno una gran parte della sua flotta batta bandiera di uno Stato membro dell'Ue o di un paese del See. A tale riguardo le autorità italiane si sono impegnate a estendere i benefici del regime a tutte le navi ammissibili che battono bandiera di un paese del See. Sarà così evitata ogni discriminazione tra le compagnie di navigazione e i registri dei diversi paesi del See e saranno tutelate le norme del mercato interno in materia di libertà di stabilimento. La Commissione ha valutato le misure modificate nel quadro delle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, in particolare alla luce dei suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, e ha concluso che, considerati gli impegni cui l'Italia dovrà conformarsi entro sette mesi dall'adozione della decisione della Commissione, il regime italiano è conforme alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regime contribuirà alla competitività del settore dei trasporti marittimi dell'Unione e incoraggerà l'immatricolazione delle navi in Europa, preservando al contempo gli elevati standard sociali, ambientali e di sicurezza europei e garantendo condizioni di parità. È su queste basi che la Commissione ha approvato il regime italiano e la sua proroga al 2023 in conformità alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)