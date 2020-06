Ambiente: Sant'Egidio, certificato uso responsabile plastica per sedi comunità e mensa via Dandolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Sant'Egidio ha ricevuto la certificazione per "l'uso responsabile della plastica". "Dopo accurati controlli - si legge in una nota - lo scorso 8 giugno, il consorzio 'Bureau Veritas' - ente accreditato a livello internazionale e in Italia presso il ministero dello Sviluppo economico - ha verificato che le sedi principali della Comunità e la mensa di via Dandolo a Roma osservano protocolli e comportamenti volti a ridurre e progressivamente eliminare le sostanze inquinanti e soprattutto la plastica monouso. È quanto viene comunemente definito 'Plastic free'. Questo riconoscimento è frutto della scelta che la Comunità ha fatto a vari livelli - si pensi all'impegno per l'ecosolidarietà o alla realizzazione in Africa di centri ecosostenibili (gli ambulatori del programma Dream, la scuola di Nyumanzi in Uganda e altri) - di dare particolare attenzione a quella "ecologia integrale" di cui parla papa Francesco nella Laudato Si'. In questo senso l'uso responsabile della plastica fa parte di un più vasto impegno per contrastare la "cultura dello scarto" e promuovere la cura della nostra "casa comune". (Com)