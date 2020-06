Abruzzo: economia, Sospiri su insediamento Comitato tecnico Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato Tecnico-Scientifico individuato per l'emergenza Covid-19 "dovrà aiutarci a scrivere la legge 'Cura Abruzzo 3', con la riprogrammazione dei fondi strutturali Fesr e Fsc, concentrandoci non solo sulla marginalità, ma soprattutto su chi produce lavoro e reddito e crea occupazione, quindi sulle partite Iva e sulle micro e piccole imprese, che sono l'ossatura della nostra economia. Abbiamo individuato le principali linee d'azione, fra cui efficientamento energetico, sostenibilità, microcredito, scuola e formazione. Dal Comitato ci aspettiamo proposte veloci, semplici e attuabili per rendere utile il plafond di cui disporremo, di 40 o 50milioni di euro". Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri aprendo i lavori della seconda riunione del Comitato tecnico-scientifico insediato per elaborare e suggerire misure di intervento per fronteggiare le problematiche economiche determinate sul territorio abruzzese dall'emergenza Covid-19. Presenti all'incontro tutti i componenti, ovvero Giuseppe Mauro, Christian Corsi, Daniele Giangiulli, Vincenzo Di Baldassarre, Donatella D'Amico, Pasquale Marchese, Rocco Micucci, Sandro Sala, Benigno D'Orazio e Marco Fracassi. Innanzitutto la riunione ha visto la nomina dell'Ufficio di presidenza del Comitato, ovvero: il presidente è Benigno D'Orazio, vicepresidente la dirigente scolastica Donatella D'Amico, segretario Daniele Giangiulli. Quindi il vertice è entrato nel cuore della tematica. (segue) (Gru)