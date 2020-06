Abruzzo: economia, Sospiri su insediamento Comitato tecnico Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione - ha spiegato il presidente Sospiri - ha individuato alcune linee di intervento senza scendere nel dettaglio perché vogliamo farlo con il supporto del Comitato. Sulle linee previste nella riprogrammazione dei fondi Fesr c'è l'efficientamento energetico perché riteniamo centrale il tema della sostenibilità, con una ipotesi di disponibilità di 10 milioni di euro per far scorrere tutta la graduatoria dei progetti finanziabili; interventi per la mobilità sostenibile nei Comuni capoluogo per 6 milioni di euro; interventi contro il dissesto idrogeologico per 20milioni di euro. Sul Fondo sviluppo e coesione, che abbiamo noi e non le regioni del nord, abbiamo previsto 7 linee strutturali tra cui 10-15 milioni di euro per il microcredito, su cui abbiamo già previsto 9milioni di euro con la legge 9 che non è stata impugnata; 10-15 milioni di euro per finanziare le imprese individuali che acquistano attrezzature; un bonus per le imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di persone disoccupate causa Covid per 10milioni di euro; 8 milioni di euro per il personale sanitario; 5-10 milioni di euro per l'inclusione sociale; 10milioni di euro per la formazione di lavoratori disoccupati causa Covid-19; 1milione di euro per famiglie e imprese per garantire la connessione internet e smart working. La Regione porta all'attenzione del Comitato tecnico-scientifico la propria proposta senza rete e non abbiamo remore a emendarci perché la nostra è una proposta sicuramente perfettibile e migliorabile. (segue) (Gru)