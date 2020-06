Abruzzo: economia, Sospiri su insediamento Comitato tecnico Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ora - ha aggiunto il presidente Sospiri - manca ancora il Piano delle opere pubbliche perché stiamo aspettando che i Rua verifichino l'effettiva possibilità di giungere a un obbligo giuridicamente vincolante di alcune opere, ovvero alla firma dei contratti dopo una gara, perché possiamo immaginare la possibilità di riprogrammare se abbiamo dimenticato qualche intervento strategico. In più aggiungiamo le due leggi fatte con coraggio, la 9 e la 10, ricordando che anche le due norme sono emendabili, perché siamo disponibili ad apportare alcune correzioni se opportuno. Dunque il lavoro del Comitato dovrà puntare sulla riprogrammazione dei fondi strutturali per adottare misure sulla nostra economia, quindi i fondi Fse a tutela dei livelli occupazionali e Fesr per sostenere il credito. Nell'attesa il presidente Marsilio ha anche premuto per l'approvazione del rendiconto che ci permetterà di utilizzare il nostro avanzo che è importante, complessivamente potremmo parlare di 105 milioni di euro, dunque, fatta salva la quota di accantonamento per il debito, avremmo un tesoretto di 40-50 milioni di euro che sono già disponibili e che, se non dovessero utilizzati, comunque tornerebbero sull'avanzo. Oggi dobbiamo concentrarci su proposte di legge che abbiano una ricaduta diretta sullo sviluppo della Regione, che vadano a consolidare i livelli occupazionali. Proposte sul turismo che è per noi il tema dei temi, vogliamo costruire norme che creino una leva di sviluppo". (Gru)