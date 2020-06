Roma: presidente Municipio VIII, fiamme a palestra grave replica episodi criminalità a Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri commenta il rogo alla palestra Haka, a Centocelle. "Brucia anche la palestra Haka a Centocelle - dichiara - è una grave replica di episodi di criminalità che riaprono problemi in città ancora irrisolti. Mentre la Regione Lazio ha annunciato la presa in gestione dei locali che hanno a lungo ospitato la Pecora Elettrica, per restituire quello spazio come polo civico alla cittadinanza, arriva questa nuova e terribile notizia. Alla proprietà della palestra Haka va tutta la mia vicinanza e solidarietà e siamo con loro per farli riprendere al più presto per rispondere immediatamente a quanto accaduto. Serve però riconoscere con urgenza che i problemi che conoscevamo prima del coronavirus, oggi attendono più di prima soluzione. La Raggi, oltre a far visita ai locali dati alle fiamme, lavori perché questi episodi non si ripetano, ascolti la comunità di Centocelle che aspetta soluzioni, e dia risposte a una città in ginocchio ancora di più dopo il lockdown", conclude. (Com)