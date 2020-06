Carceri: Gasparri (FI), no processi sommari a Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri invita a fare "chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto gli agenti della Polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. Non permetteremo - spiega in una nota - che si generalizzi l’accaduto derubricandolo ad un vile pestaggio senza alcuna prova concreta. La situazione cui si riferiscono le indagini in corso inoltre era legata alle rivolte a seguito dell’emergenza Covid in cui molti agenti hanno dovuto operare in condizioni difficili. L’esigua presenza di personale e la precarietà di condizioni in cui gli agenti sono costretti a lavorare si è amplificata con le rivolte ed ha creato situazioni di difficile gestione. Siamo contrari - conclude Gasparri - all’ennesimo processo sommario nei confronti del corpo di Polizia penitenziaria e confidiamo sul fatto che gli agenti potranno dimostrare la loro assoluta estranierà alle accuse".(Com)