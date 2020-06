Usa: Trump scettico su stime Fed, “le cose vanno molto meglio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in discussione le stime diffuse ieri dalla Federal Reserve (Fed), dicendosi sicuro di una rapida ripresa dell’economia nazionale. “La Federal Reserve si sbaglia così spesso. Le cose vanno MOLTO meglio di così. Avremo un ottimo terzo trimestre, un ottimo quarto trimestre e uno dei nostri migliori anni di sempre, nel 2021. Presto avremo anche un vaccino e terapie/cure. È la mia opinione”, ha scritto Trump su Twitter. Nelle sue attese proiezioni sull'economia dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, ieri la Fed ha previsto un calo del 6,5 per cento del Pil degli Stati Uniti quest'anno, seguito da un rimbalzo del cinque per cento nel 2021 e del 3,5 per cento nel 2022. Le stime rivedono nettamente al ribasso quelle diffuse a dicembre, prima dell'epidemia di coronavirus, quando la Fed aveva previsto che l'economia Usa sarebbe cresciuta del due per cento. Il direttivo della Federal Reserve degli Stati Uniti ha deciso di lasciare invariati i tassi sui Fed Funds in un range compreso tra lo zero e lo 0,25 per cento. La Fed anche deciso di continuare con il suo programma di acquisti di titoli e prevede di lasciare i tassi a zero con ogni probabilità sino a alla fine del 2022. Secondo la Fed l'impatto della pandemia sarà pesante anche sul mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che salirà al 9,3 per cento nel 2020, per poi scendere al 6,5 per cento nel 2021 e ancora al 5,5 per cento nel 2022. L'inflazione per quest'anno si dovrebbe invece attestare sullo 0,8 per cento, all'1,6 per cento nel 2021 e all'1,7 per cento nel 2022. (Nys)