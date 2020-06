I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d’Avorio: sospetto attacco jihadista, uccisi 12 militari al confine con il Burkina Faso - Almeno 12 militari della Costa d’Avorio sono morti e altri sette sono rimasti feriti in un attacco avvenuto ad un valico di frontiera settentrionale al confine con il Burkina Faso. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa ivoriana, secondo cui due gendarmi risultano dispersi, mentre un assalitore è stato ucciso. Secondo le stesse fonti, gli aggressori provenivano dal vicino Burkina Faso. Il mese scorso gli eserciti di Costa d'Avorio e Burkina Faso hanno lanciato un'operazione militare congiunta per affrontare l'espansione della minaccia dei gruppi jihadisti legati ad al Qaeda e allo Stato islamico nella regione del Sahel, teatro negli ultimi anni di una recrudescenza spaventosa di violenze che, unite alle ricorrenti calamità naturali e alla recente pandemia di Covid-19, fa della regione una delle aree più insicure al mondo. Secondo quanto dichiarato di recente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall'inviato speciale Onu per l'Africa occidentale e il Sahel, Mohamed Ibn Chambas, gli attacchi sono aumentati di cinque volte in Burkina Faso, Mali e Niger dal 2016, mentre nel solo 2019 sono morte oltre 4 mila persone, un netto incremento rispetto ai numeri di tre anni fa, quando le vittime erano state circa 770. La situazione è drammatica soprattutto in Burkina Faso, dove i morti sono passati da 80 nel 2016 a circa 1.800 nel 2019. (segue) (Res)