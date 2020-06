I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: Aden Farah nuovo presidente della Camera della federazione - La Camera della federazione (la camera alta del parlamento etiope) ha eletto Aden Farah come suo nuovo relatore in seguito alle dimissioni di Keria Ibrahim. È quanto riferisce la stampa etiope, secondo cui il nuovo vicepresidente è Etsegent Mengistu, in sostituzione di Mohammed Rashid. Ex vicepresidente della Regione dei somali, Farah assume la carica di presidente che è stata ricoperta da Keria negli ultimi due anni. Lunedì scorso, 8 giugno, la relatrice della Camera dei rappresentanti (la camera bassa del parlamento etiope), Keria Ibrahim, ha rassegnato le dimissioni dopo aver accusato l'amministrazione del primo ministro Abiy Ahmed di voler restare al potere in maniera “incostituzionale”. In una nota diffusa dal suo ufficio, Ibrahim – esponente del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) – ha affermato di non voler far parte di un processo in cui “la Costituzione viene violata e si sta formando un governo autoritario”. Il Tplf, un tempo il partito dominante della coalizione al potere dell'Etiopia – il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), al potere dall'inizio degli anni '90 – è fra le formazioni politiche che chiedevano il regolare svolgimento delle elezioni parlamentari entro il 29 agosto, come inizialmente previsto prima del rinvio del voto deciso in seguito all’emergenza Covid-19, e il mese scorso il partito ha annunciato l’intenzione di ignorare la decisione del governo di rinviare lo scrutinio. In una dichiarazione il Tplf ha invitato anche le altre regioni etiopi “che credono nell'autodeterminazione” a fare lo stesso. (segue) (Res)