I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sahel: Unhcr in allarme per inasprirsi delle violenze e numero crescente di sfollati - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) è in allarme per l'inasprirsi delle violenze nella regione del Sahel che, nelle ultime settimane, ha fatto registrare la persecuzione di centinaia di civili innocenti, provocato la fuga di numerose persone e sta seriamente ostacolando le attività di assistenza umanitaria. Gli attacchi condotti dai gruppi armati e la conseguente controffensiva delle forze di sicurezza, afferma l'Unhcr in una nota, hanno portato un numero ulteriore di persone a fuggire per mettersi in salvo, andando a esercitare nuove pressioni sulle comunità di accoglienza, già alle prese con enormi privazioni derivanti dalla presenza di sfollati, spesso parenti fuggiti da violenze precedenti. L'ultimo attacco perpetrato contro il villaggio di Binedama, nell'instabile regione di Mopti, nel Mali centrale, il 5 giugno, ha provocato la morte di 26 civili. Inoltre, il 31 maggio gruppi armati hanno colpito un'area che accoglie rifugiati presso Intikane, nel Niger occidentale, uccidendo due rappresentanti della comunità di rifugiati e un rappresentante della comunità locale. L'aggressione ha determinato che oltre 10 mila persone fuggissero in cerca di riparo nell'entroterra, nella zona di Telemces, dove l'Unhcr e i partner hanno contribuito a fornire in tempi rapidi circa 1.180 alloggi temporanei. (Res)