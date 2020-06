Fase 3: bozza Family act, modulazione graduale retribuzione lavoratore in caso malattia figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, su proposta del ministro con delega alle Pari opportunità e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. E' quanto si legge nella bozza del Family act il cui esame è all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio dei ministri. Nel testo si sottolinea che "il governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: prevedere un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; prevedere una percentuale di detraibilità ovvero la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie; prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio; prevedere forme incentivanti per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell’ambito di promozione dell’armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscono modalità di lavoro flessibile e con facoltà dei lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali". (segue) (Rin)