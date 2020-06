Italia-Serbia: Di Maio a Dacic, sostegno a Belgrado per processo di integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è in prima linea per sostenere il processo d'ingresso della Serbia in Europa. E' quanto ribadito dal ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, durante il suo incontro con l'omologo serbo, Ivica Dacic. "L'Italia è in prima linea per sostenere il processo d'ingresso della #Serbia in Europa e il dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione europea. I due paesi sono al lavoro per un business forum bilaterale e per la promozione di scambi commerciali ed export", riferisce la Farnesina su Facebook. (Res)