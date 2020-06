Fisco: Gelmini su pagamento Imu il 16 giugno, governo crea cittadini di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 16 giugno centinaia di migliaia di italiani, frastornati da mesi di serrata e da una crisi economica ormai alle porte, dovranno versare come se nulla fosse 11 miliardi di euro di Imu: in tanti, soprattutto quelli che hanno perso il lavoro e che in questi mesi non hanno riscosso neanche un euro di affitto sulle proprie seconde case, non potranno rispettare questa assurda scadenza. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Il governo non accenna a prendere iniziative, distratto dagli stati generali e dalle passerelle che da sabato e per i prossimi 10 giorni terranno impegnate la mente del nostro premier: Conte e i suoi ministri hanno più volte venduto fumo e annunciato il rinvio dei pagamenti, ma un rinvio selettivo non giova a nessuno e crea cittadini di serie A e cittadini di serie B”, ha detto, sottolineando la necessità di prorogare tutte le scadenze fiscali. (Com)