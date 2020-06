Energia: intesa tra Regione Lombardia, Anci e Stogit su proroga concessioni di stoccaggio gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione, Anci Lombardia e Stogit, il maggior operatore italiano ed europeo nell'attività di stoccaggio del gas naturale, hanno raggiunto un accordo sulla proroga delle concessioni di stoccaggio relative agli impianti denominati 'Brugherio' (MB), 'Ripalta Cremasca' (CR), 'Sergnano' (CR) e 'Settala' (MI). L'intesa mira a garantire una collaborazione sempre più stretta ed efficace tra l'impresa, Regione Lombardia e il territorio in un settore strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, a tutela della sicurezza degli impianti, dei lavoratori e delle comunità interessate. Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'azienda riconosce a titolo di compensazione ambientale per gli impianti oggetto di proroga 8,7 milioni di euro destinati a interventi di miglioramento e/o recupero ambientale nei territori dei Comuni interessati dalla presenza delle concessioni. Regione Lombardia, inoltre, ha concordato con l'Azienda un programma di integrazione delle reti di monitoraggio microsismico già presenti negli impianti, che Stogit attuerà con investimenti nel biennio 2020-2021 per quasi due milioni di euro, di estrema rilevanza se si considerano i benefici della sicurezza delle popolazioni locali. (segue) (Com)