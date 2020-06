Energia: intesa tra Regione Lombardia, Anci e Stogit su proroga concessioni di stoccaggio gas naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sviluppo di tali reti saranno adottate le migliori tecnologie disponibili. "Il lavoro e le interlocuzioni tra tutti i soggetti interessati che si sono susseguiti in questi anni hanno consentito di raggiungere un accordo fondamentale per il territorio interessato - dichiara l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - a dimostrazione della validità della collaborazione tra istituzioni e imprese. Con la firma di questo accordo Regione Lombardia conferma la propria attenzione verso queste aree, assicurando, allo stesso tempo, la distribuzione delle risorse ai Comuni interessati per la realizzazione di investimenti che saranno non solo a vantaggio dei territori su cui risiedono gli impianti di stoccaggio, ma anche a vantaggio dell'ambiente". Anci Lombardia, che ha rappresentato le Amministrazioni territoriali nelle attività di definizione dell'Accordo, d'intesa con Regione Lombardia, svolgerà un'azione di coordinamento e monitoraggio degli interventi di miglioramento e recupero ambientale a beneficio dei territori interessati dalle concessioni di stoccaggio, in linea con le politiche regionali di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico. (segue) (Com)