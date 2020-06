Energia: intesa tra Regione Lombardia, Anci e Stogit su proroga concessioni di stoccaggio gas naturale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività svolta da Anci Lombardia, se da una parte ha assicurato un supporto tecnico-istituzionale alla Regione Lombardia, dall'altra assicurerà un coordinamento e una regia operativa dei territori comunali coinvolti, per facilitare e accompagnare le progettualità e la realizzazione delle opere compensative da parte delle Pubbliche Amministrazioni" dichiara il Vice-presidente di Anci Lombardia, Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo. Stogit, Società controllata al 100 per cento da Snam, predisporrà infine un sito web dedicato che consentirà a ciascun cittadino di poter accedere alle notizie più recenti sulle attività in corso relative agli impianti, al fine di fornire la più adeguata e completa informazione nell'interesse delle popolazioni locali. "L'accordo raggiunto - dichiara il Managing Director di Stogit, Massimiliano Erario - testimonia i rapporti costruttivi tra l'azienda e le istituzioni e pone le basi per una sempre più proficua collaborazione a beneficio delle comunità nelle quali operiamo. Su questi presupposti continueremo a lavorare a stretto contatto con i territori per contribuire al loro sviluppo sostenibile e alla transizione energetica". (Com)