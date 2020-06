Fase 3: bozza Family act, detrazioni fiscali per libri universitari per figli maggiorenni a carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria". E' quanto si legge nella bozza del Family act in cui esame è all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio dei ministri. Il governo si dovrà attenere, dettaglia il testo, "ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio o figlia maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari; sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; sostenere le giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa".(Rin)