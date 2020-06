Albania-Italia: colloquio fra Cakaj e Di Maio, approccio coordinato su riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà all’Italia e i complimenti per l’ottimo lavoro svolto per contrastare il Covid-19. È questo il messaggio espresso dal ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, all’omologo italiano, Luigi Di Maio, nel corso di un colloquio telefonico. “Apprezziamo il sostegno dell’Italia all'Albania in ogni singolo aspetto. Abbiamo concordato di avere un approccio coordinato nel processo delle riaperture dopo la pandemia. Stiamo insieme”, ha detto Cakaj. (Alt)