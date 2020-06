Imprese: Sciotto (Fapi), preoccupati per il futuro delle aziende del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mezzogiorno non esiste né nell'agenda del premier Giuseppe Conte, né nel Piano redatto da Vittorio Colao: siamo fortemente preoccupati per il futuro delle imprese nelle regioni del Sud. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Chiediamo una strategia di crescita e sviluppo per le aree economiche più svantaggiate del paese, a partire dall'avvio delle grandi opere strategiche come il ponte di Messina e il completamento dell'Alta capacità Napoli-Bari", ha detto. (Com)