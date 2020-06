Sanità: Rostan (Iv), via libera a finanziamento piano nazionale di contrasto epatite C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque Michela Rostan ha aggiunto: "Ringrazio l'intera commissione per il lavoro svolto che ha portato un risultato importante in termini di programmazione e proposta. Il piano di eradicazione dell'epatite C è al momento in una fase di stallo, con riferimento alle politiche di prevenzione e screening, di presa in carico e linkage to care e terapia. La situazione di emergenza dettata dall'epidemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente come sia necessaria la collaborazione di tutti i professionisti sanitari, dagli MMG agli specialisti, nel dare risposta alla patologia". Infine il deputato di Italia Viva ha concluso il suo intervento affermato: "Il Piano di eradicazione ha infatti subito una importante battuta di arresto anche a causa del ruolo che i reparti di infettivologia hanno avuto nel dare risposta all'emergenza cercando di contenere gli effetti devastanti del Covid-19 ma con conseguente stallo di qualsiasi altra gestione terapeutica, epatite C compresa. E' il momento di adottare una terapia d'urto per non vanificare, a un passo dal traguardo, tutti gli sforzi fatti per mettere ko l'epatite C definitivamente". (Ren)