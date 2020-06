Hong Kong: legge contro il vilipendio dell'inno nazionale cinese entra in vigore da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha firmato oggi il National Anthem Bill, ossia la legge contro il vilipendio dell'inno nazionale cinese, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale domani, venerdì 12 giugno. Lo ha reso noto oggi il governo dell'ex colonia britannica in una nota. La legge è stata approvata il 4 giugno dal Consiglio legislativo di Hong Kong. Secondo il quotidiano "South China Morning Post", è stata approvata con 41 voti a favore e uno contrario. Il testo prevede il carcere fino a tre anni e/o multe fino a 6 mila dollari per coloro che insultano l'inno cinese. (Cip)