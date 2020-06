Scuola: Lega, su sostegno a studenti con disabilità ministro parla in un modo e agisce in un altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una parte il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, afferma che l'amministrazione scolastica “lavorerà affinché fin dal primo giorno possano esserci tutti gli insegnanti" per il sostegno degli studenti con disabilità; dall'altra lo stesso ministro blocca il nostro emendamento al decreto Scuola, che prevedeva la conversione di 50 mila cattedre di sostegno da organico di fatto in diritto. Così in una nota il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega. (Com)