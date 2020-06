Cina-Filippine: colloquio fra presidenti Xi e Duterte, focus su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo delle Filippine, Rodrigo Duterte, nella quale le parti hanno fatto il punto sull'attuale situazione della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Xi ha elogiato lo sforzo di prevenzione e controllo dell'epidemia da parte del governo filippino e assicurato che la Cina continuerà a sostenere le Filippine nella lotta contro la pandemia. Poiché gli sforzi di prevenzione e controllo si sono normalizzati in entrambi i paesi, Xi ha affermato che entrambe le parti dovrebbero lavorare su misure per ripristinare gradualmente gli scambi di personale e rafforzare la cooperazione bilaterale in vari settori. "La Cina spera di lavorare a stretto contatto con il governo filippino per sostenere la società internazionale e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella lotta contro la Covid-19", ha detto il presidente cinese. Xi ha aggiunto che le relazioni bilaterali saranno rafforzate dopo la pandemia. Duterte ha ricordato che quest'anno ricorre il 45mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e che le Filippine "saranno sempre amiche del popolo cinese". Duterte ha anche espresso gratitudine a Xi per l'assistenza fornita dal governo cinese nella lotta del proprio paese alla pandemia. "Le Filippine sono impegnate ad approfondire l'amicizia tra i popoli dei due paesi e spera di espandere gli scambi e la cooperazione con la Cina in vari settori", ha affermato Duterte.(Cip)