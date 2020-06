Kazakhstan: coronavirus, imposte nuovamente misure di quarantena in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha nuovamente imposto il blocco in diverse città e inasprito le misure restrittive in una delle sue province a seguito di un picco di nuovi casi di Covid-19. È quanto riferito dalle autorità locali che sono state costrette a stabilire nuovamente queste restrizioni un mese dopo la fine di uno stato di emergenza nazionale. Nella regione di Karaganda, nel centro del paese, i rivenditori e il trasporto pubblico lavoreranno in orari più brevi e alle auto private sarà vietato spostarsi di notte dal 13 giugno, si legge in una nota del governo. Diverse città e villaggi saranno di nuovo sottoposti a quarantena e il 70 per cento dei dipendenti del settore pubblico nella provincia lavorerà da casa. (Res)