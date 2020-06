Energia: Cao (Saipem), pronti a competere nel mercato post-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, ha spiegato Cao, può contare oggi su “una posizione di vantaggio competitivo, grazie alla scelta strategica di sostenere la transizione energetica mettendo a frutto le nostre competenze, l’intelligenza creativa, le tecnologie innovative e la sinergia nell’impiego dei nostri asset: un esempio sono i nostri mezzi, tradizionalmente utilizzati per progetti convenzionali, sanno adattarsi alla costruzione di parchi eolici offshore”. L’azienda, ha aggiunto, è stata anche capace di guadagnare “una leadership riconosciuta lungo l'intera catena del valore del gas naturale e, grazie a tecnologie disruptive, di iniziare a sviluppare progetti innovativi nel campo delle energie rinnovabili, come energia eolica ad alta quota e offshore flottante, e sistemi di carbon capture & sequestration”. Inoltre, ha aggiunto, la società ha una esperienza consolidata non solo in progetti di infrastrutture energetiche, ma anche nella costruzione di ferrovie ad alta velocità, porti, strade e sistemi idrici complessi. “La pandemia non ha fermato Saipem: dall’inizio dell’emergenza abbiamo proseguito regolarmente le attività in oltre 60 paesi”, ha ribadito Cao, sottolineando che il prossimo futuro richiederà la ridefinizione dei paradigmi operativi attraverso le leve tecnologiche. “La gestione di progetti che impiegano grandi forze di lavoro sarà uno dei grandi temi: stiamo ripensando le nostre strategie di costruzione, ridefinendo i protocolli di gestione della salute e delle emergenze, riprogrammando le rotazioni del personale e gestendo lo stress psicologico dei dipendenti; insomma, siamo pronti”, ha concluso. (Rin)