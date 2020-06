Al via sabato gli Stati generali dell'economia, il centrodestra ribadisce il proprio no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento è dunque fissato per dopodomani mattina, nella cornice di villa Pamphili a Roma, per l’avvio degli Stati generali dell’economia convocati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Era stato lo stesso premier, del resto, ad annunciare ieri lo slittamento dei lavori, inizialmente fissati per domani pomeriggio, quando il capo dell’esecutivo avrebbe dovuto incontrare le opposizioni. Centrodestra che ha però rifiutato l’invito, come ribadito oggi dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni."Chiediamo un confronto con il governo nelle sedi opportune", ha affermato la deputata al termine di un nuovo vertice con Matteo Salvini ed Antonio Tajani. "Siamo parlamentari della Repubblica italiana - ha osservato ancora Meloni - e se il presidente del Consiglio vuole parlare con noi, basta che venga in Parlamento. Noi non facciamo passerelle nelle ville, mentre ci sono milioni di italiani che perdono il posto di lavoro". Posizione confermata da Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. "Il centrodestra non si presta a passerelle e dunque non andrà agli Stati generali - ha rilevato il presidente dei deputati di FI ai microfoni del Giornale Radio Rai -. Se il governo vuole davvero incontrarci noi ci siamo, ma nelle sedi istituzionali preposte. L'Italia ha bisogno di riforme strutturali e profonde, e l'esecutivo non è in grado di farle da solo".Sul tavolo degli Stati generali ci saranno i nodi economici da affrontare e sciogliere, alla luce della pandemia da Covid-19, secondo quanto anticipato dallo stesso Conte che proprio in questi minuti sta proseguendo gli incontri a palazzo Chigi con le delegazioni dei partiti di maggioranza in vista della kermesse. Si tratta di questioni delicate, mentre nell’esecutivo si comincia a discutere dell'ipotesi di un ulteriore scostamento di bilancio da chiedere a Camera e Senato. Illustre, ed internazionale, il parterre di ospiti per la giornata di sabato: previsti, infatti, gli interventi del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di quello della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde, del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, del direttore operativo del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva. Possibile anche il contributo del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.Lunedì prossimo, poi, al via gli incontri con le parti sociali: incontri che saranno inaugurati dall’intervento del capo della task force di esperti nominati dal governo, Vittorio Colao, che illustrerà quanto contenuto nel rapporto consegnato qualche giorno fa a palazzo Chigi, con l’indicazione delle misure per fronteggiare la fase economica, e non solo, del post emergenza da coronavirus. (Rin)