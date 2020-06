Calcio: Cangemi (FI), permettere ad abbonati di tornare allo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la ripresa del campionato di calcio si consenta agli abbonati di poter tornare allo stadio". Lo chiede il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi di Forza Italia. "Le istituzioni facciano un ulteriore passo in avanti a sostegno dello sport: il numero degli abbonamenti, rispetto alla capienza degli impianti, è tale da permettere di organizzare l'accesso e la permanenza in piena sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale. Nei prossimi giorni riaprono cinema, teatri e discoteche: diamo anche a tante famiglie tifose che hanno sottoscritto e pagato un abbonamento di poter assistere alle partite della propria squadra", conclude Cangemi. (Com)