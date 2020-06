Molise: sì alla costituzione di 'Osservatori regionali contro odio e razzismo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Molise intende promuovere ogni iniziativa utile per combattere e sviluppare adeguate iniziative di sensibilizzazione per la costituzione di Osservatori regionali "contro odio e razzismo". È il punto discusso all'ordine del giorno - fa sapere la Regione in un comunicato stampa - a firma dei consiglieri Fanelli e Facciola, approvato all'unanimità dall'assemblea regionale molisana nella sua ultima riunione. Nel documento si impegna il presidente e la giunta regionale del Molise a sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica con adeguate iniziative d'informazione sui risultati del suo lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base di riscontri rilevati in ambito locale, elementi utili al lavoro della stessa Commissione; a coltivare la memoria dell'antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, anche attraverso iniziative e studi promossi dall'Iresmo. (segue) (Gru)