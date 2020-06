Molise: sì alla costituzione di 'Osservatori regionali contro odio e razzismo' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento esorta poi a creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza; a sollecitare il Parlamento e la Conferenza delle Regioni perché si completi la legislazione in contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e le istituzioni preposte all'impegno alla vigilanza preventiva e all'applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente; a proporre in Conferenza delle Regioni un protocollo d'intesa 'Regioni Italiane per la memoria, contro l'odio e il razzismo', che proponga l'individuazione in ogni regione di un 'Osservatorio contro l'odio ed il razzismo' e promuova, anche per tramite di enti partecipati, delle campagne di sensibilizzazione sul tema. (Gru)