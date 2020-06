Usa: dipartimento del Lavoro, presentate altre 1,5 milioni di domande di disoccupazione nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 1,5 milioni di persone negli Stati Uniti hanno presentato la domanda di indennità di disoccupazione nell’ultima settimana, in calo di circa 83 mila unità rispetto alla settimana precedente. Lo ha reso noto oggi il dipartimento del Lavoro in una nota, secondo cui più di 44 milioni di persone hanno presentato domanda di disoccupazione dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19, a metà marzo. Nelle sue prime dall’inizio della crisi proiezioni pubblicate ieri, la Federal Reserve (Fed) ha previsto che il tasso di disoccupazione salirà al 9,3 per cento nel 2020, per poi scendere al 6,5 per cento nel 2021 e ancora al 5,5 per cento nel 2022. Secondo i dati riportati la scorsa settimana dal dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso al 13,3 per cento a fronte del 19,5 per cento previsto dagli analisti. Ad aprile il tasso era stato pari al 14,7 per cento, il più alto registrato dai tempi della Seconda guerra mondiale. Il dato è legato alla ripresa di parte delle attività economiche negli Stati Uniti e al graduale allentamento delle misure restrittive imposte per contenere la pandemia di coronavirus. Secondo molti esperti, tuttavia, ci vorrà ancora tempo prima che il mercato del lavoro statunitense possa riassorbire tutti i lavoratori rimasti disoccupati nel periodo dell'emergenza, oltre 40 milioni in totale. (Nys)