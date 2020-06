Decreto Rilancio: Grippa (M5s), al lavoro per sgravi e rimborso pedaggi agli autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle è al lavoro per approvare sgravi e il rimborso ai pedaggi agli autotrasportatori. "Durante il lockdown il settore dell'autotrasporto ha continuato in alcuni casi a provvedere al sostentamento di alcuni servizi essenziali per la popolazione: dalla fornitura di beni alimentari ai supermercati e di beni primari ai negozi tutta Italia al trasporto di ogni bene necessario durante l'emergenza", spiega Carmela Grippa, deputata M5s in commissione Trasporti alla Camera. "Attraverso due emendamenti a mia prima firma al decreto Rilancio – annuncia Grippa in una nota -, puntiamo a dare il giusto e doveroso riconoscimento a chi in questa categoria non ha smesso di viaggiare, sostenendo costi al momento non coperti dai pagamenti rimandati delle aziende clienti e sopportando pure alcuni disagi come quelli provocati dalla chiusura dei punti di ristoro lungo le autostrade e dalla difficoltà di trovare luoghi di sosta altrove. Un settore che sta continuando a lavorare spesso anche in perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata con quello di ritorno". Gli emendamenti in questione "si propongono di rimborsare questi mancati servizi con un extra bonus di quindici centesimi di euro per litro di carburante. Per ristorare gli autotrasportatori, prevediamo l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati dal 5 maggio fino al 5 giugno. Le nostre proposte emendative rappresentano un modo per mostrare riconoscenza a questi operatori per il loro lavoro e dare atto delle condizioni difficili nelle quali rendono servizio nonostante i danni economici subiti e le numerose prescrizioni anti contagio", conclude Grippa. (Com)